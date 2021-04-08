Осужденный экс-полковник Захарченко: меня навещают только птицы

Москва, 8 апреля. Экс-полковник Дмитрий Захарченко, приговоренный к 12,5 года колонии за взяточничество, рассказал журналистам о своей жизни в СИЗО.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать второе уголовное дело бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко. На протяжении нескольких месяцев Захарченко находится в СИЗО. По словам осужденного, его родителей и детей «лишили единственного жилья» — в ближайшее время Мосгорсуд рассмотрит вопрос об их выселении, пишет «Вечерняя Москва».

Из-за ковидных ограничений свидания в изоляторе сейчас под запретом. Около двух лет экс-полковник не виделся ни с кем, кроме судей и адвокатов.

«Пока меня навещают только птицы: синицы часто залетают через окно камеры, рассказывают новости.» — сказал он журналистам.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обысках в квартирах его родственников и близких нашли 140 млн долларов, 2,2 млн евро и 374 млн рублей. В 2017 году имущество экс-полковника и его окружения обратили в доход государства.