Манукян стал рекордсменом России благодаря киножурналу Михалкова

Москва, 8 апреля. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян установил рекорд по количеству репостов в русскоязычном сегменте Facebook и попал в Книгу рекордов России. Его записью поделились 144 тысячи пользователей соцсети. Манукян признался ФАН, что шокирован рекордом, и объяснил популярность записи.

В прошлом году Манукян разместил в Facebook эпизод из сатирического киножурнала «Фитиль». Юмористическая зарисовка нашла отклик в сердцах пользователей.

«Честно говоря, я немного шокирован. Никогда бы не подумал, что могу попасть в Книгу рекордов России. Для меня рекорды обычно связаны со спортом — там, где голы, очки и секунды. А здесь просто удивительным образом мой пост на личной страничке набрал невероятное количество репостов в соцсети. Я думаю, что для групп в социальных сетях подобный результат — это обыденность, у них там сотни тысяч подписчиков. А вот на личных страничках, оказывается, ничего подобного ранее не происходило», — рассказал блогер.

На страницу Манукяна подписаны 21,5 тысячи подписчиков, но благодаря репостам короткий трехминутный ролик 1969 года с участием артиста Алексея Грибова стал хитом.

«Здорово, что так много людей поделились нашей советской киноклассикой. Спустя столько лет люди вспомнили о киножурнале «Фитиль», который долгие годы выпускал Сергей Михалков. Я думаю, что многие люди до сих пор ностальгируют по той эпохе, по тем фильмам, и именно поэтому пользователи соцсети захотели поделиться со своими подписчиками этим роликом. Насколько я успел понять, роликом поделились не только россияне, но и представители других стран бывшего СССР. Нашлось то, что нас объединяет, и это просто здорово!» — добавил эксперт.

Ранее Вадим Манукян рассказал, почему Андрей Кончаловский вслед за своим братом Никитой Михалковым отказался быть причастным к кинопремии «Белый слон», которая в номинации «Событие года» выдвинула «серию творений» Алексея Навального.