Риск заражения коронавирусом через поверхности оказался крайне низким

Вашингтон, 8 апреля. Вероятность заражения коронавирусом через поверхности оказалась крайне низкой. Об этом сообщили в американском центре по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты провели исследование, в ходе которого рассчитали количественную оценку микробного риска передачи вирусных частиц через зараженные поверхности. В результате выяснилось, что прикосновение к таким объектам может привести к заболеванию.

Однако шансы заболеть зависят от ряда факторов, в том числе от структуры поверхности и условий окружающей среды. По предположениям ученых, концентрация коронавируса на наружных поверхностях меньше, чем на внутренних. На это влияет разбавление и движение воздуха, а также природные факторы, например, солнечный свет.

Ультрафиолет тем временем оказался способен нейтрализовывать вирусные частицы с высокой скоростью. К такому выводу пришла группа международных ученых.