Шимпанзе Лилу и его подругу Бобо доставили в астраханский зоопарк

Астрахань, 8 апреля. Пара шимпанзе появилась в астраханском зоопарке «Баба Фрося». Животных доставили из Москвы, говорится на странице зверинца в социальных сетях.

Владельцы зоопарка отметили, что появление обезьян — это самая важная новость за десятилетнюю работу. Самец Лилу и самку Бобо чувствуют себя хорошо, они живут в просторном летнем вольере со стеклянной крышей. Животные уже начали контактировать с посетителями зоопарка.

Путь обезьян в Каспийскую столицу был не простым. Во время дороги сломался грузовик, на котором их везли. Полицейские помогли животным. Они переместили их в теплое помещение, пока шимпанзе дожидались другого транспорта.

Недавно антилопа дикдик разродилась в Новосибирском зоопарке. Два детеныша появились на свет в конце марта. Местные жители с радостью идут в зверинец, чтобы увидеть малышей.