В NI раскрыли перспективы американского проекта гиперзвуковой ракеты после провального испытания

Вашингтон, 8 апреля. Недавнее испытание США гиперзвуковой ракеты оказалось неудачным, поскольку двигатель ракеты даже не запустился. Однако американский генерал увидел в этом пользу.

Пресс-служба базы ВВС США Эдвардс в Калифорнии сообщила о неудачном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Ракета должна была быть запущена с бомбардировщика B-52H Stratofortress, но ее двигатель по какой-то причине не включился. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи американского военного эксперта Калеба Ларсона в популярном военно-политическом обозрении The National Interest с анализом неудачи.

Калеб Ларсон выразил разочарование по поводу провального испытания гиперзвуковой ракеты, которая считалась самой ожидаемой новинкой в ВВС США. Ракета должна развивать скорость в 20 Махов. Эксперт уточнил, что гиперзвуковой блок ракеты размещен на ракете-носителе, которая должна доставить его на низкую околоземную орбиту, как это делают МБР, а оттуда уже разгоняется до заданной скорости.

Этот вид оружия, как объяснил автор, отличается большой сложностью с инженерной точки зрения, поскольку при таких скоростях гиперзвуковой блок сильно разогревается. Ларсон также отметил, что в будущем боевые части таких ракет получат возможность маневрировать в полете, что значительно усложнит силам противоракетной обороны перехват.

Исполнительный директор программы управления вооружений бригадный генерал Хит Коллинз нашел оправдание неудачному испытанию. Он заявил, что неудачное испытание дало бесценную информацию, которая позволит идти вперед в разработке гиперзвукового оружия.

«Вот почему мы проводим испытания», — подчеркнул он.

Калеб Ларсон указал на наличие конфликта между ВВС и сухопутными войсками США. Еще до испытания один из генералов ВВС США выразил недоумение по поводу параллельной разработки гиперзвукового оружия армией, хотя, по его мнению, авиация лучше справляется с этой задачей. Провальное испытание будет, конечно же, использоваться для защиты параллельных разработок, но и авиационному командованию придется доработать свой проект.

Пока в США безуспешно пытаются создать первый прототип своей гиперзвуковой ракеты, в России развивают уже имеющиеся комплексы «Кинжал» и «Авангард». Как сообщили СМИ, генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что Россия находится вне конкуренции в этой сфере.