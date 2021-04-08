Бездомный расправился с пнувшим его мужчиной в Татарстане

Набережные Челны, 8 апреля. Правоохранители задержали мужчину без определенного места жительства по подозрению в убийстве 43-летнего жителя Набережных Челнов.

Трагедия случилась в одной из квартир на Автозаводском проспекте. По информации следователей, 25 марта вечером там собралась компания мужчин и женщин, которые распивали алкоголь. Среди них так же находился и 56-летний человек, не имеющий дома.

В один момент между ним и погибшим вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина ударил бездомного ногой. Тогда разозлившийся бродяга схватился за нож и нанес обидчику несколько ударов в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

Обнаружил погибшего мужчина, который пришел забрать находившуюся там супругу. Он вывел женщину на улицу и сообщил о случившемся проезжавшим мимо полицейским. Им и удалось задержать злоумышленника на месте.

Подозреваемый во всем раскаялся и свою вину признал. Как стало известно позже, бездомный уже был ранее судимым по статье об убийстве. Сейчас ему грозит наказание по той же статье.

Бездомного, который напал на пожилую женщину в Ленобласти, осудили, сообщал сайт 360tv.ru. Он напал на нее из-за невыплаченной зарплаты.