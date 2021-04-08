Катрин Денев рассказала о своей страсти к петухам и цыплятам

Париж, 8 апреля. Съемка рекламного ролика стала небольшим откровением для известной французской актрисы Катрин Денев. Звезда показала свою коллекцию фарфоровых статуэток.

Французский сайт объявлений, отмечая свое 15-летие, решил снять креативный ролик, для работы над ним была приглашена Денев. По сюжету, в дом актрисы приходят представители компании, которые рассказывают, что с помощью их сайта можно найти все что угодно. Звезда мелодрамы «Шербурские зонтики» ходит по комнате, размышляя о своем. Затем она резко прерывает слова гостей и предлагает снять в ролике ее коллекцию цыплят.

Представителей известного сайта она приглашает в отдельную комнату, которая полностью уставлена этажерками, на них ровными рядами стоят фарфоровые фигурки куриц, петухов и цыплят. Коллекционирование этих птиц артистка называет своей страстью. По информации издания Le Point, Денев действительно многие годы коллекционирует статуэтки, покупая их на разных сайтах и блошиных рынках.

«У нее их около 500 штук. Вот мы и придумали историю вокруг этой страсти. Вернее, даже придумывать ничего пришлось, мы просто рассказали правду о необычном увлечении великой актрисы», — рассказала пиар-директор французской компании Анн Куемин.

Однако хобби великой французской актрисы не выглядит так уж безумно на фоне актеров, попавших в рейтинг ФАН. Редакция составила топ-10 самых отвязных знаменитостей, которые не боятся оказаться в центре скандала и готовы на любые опасные выходки.