Соловьев высмеял «страшные пытки» Навального жареной курицей и конфетами

Москва, 8 апреля. Российского телеведущего Владимира Соловьева насмешила ситуация с блогером Алексеем Навальным, который рассказывает о «страшных пытках» в колонии c помощи жареной курицы.

Ведущий отметил, что сторонники Навального предлагают различные варианты болезни блогера.

«Нам на полном серьезе говорят, что подкладываемые в карман конфеты – страшная пытка. Из-за чего идет такая истерика?» — удивляется Соловьев.

По словам журналиста, Amnesty International должно признать Навального «узником жареной курицы», так как таких «страшных пыток» человечество еще не видело. Соловьев говорит, что над Навальным начинают смеяться все, особенно когда сначала он говорил, что у него якобы туберкулез, а в действительности оказался фарингит. За истории о запахе жареной курицы от сидельцев Навальный может получить в ответ лишь ненависть, считает ведущий.

«Хватит над пацаном издеваться, его команда. Или вы это специально – Волков, Васильева, Соболь, даже его жена – превращаете все в какую-то дешевую драму. «Узник жареной курицы» и «три волшебные конфеты». Чего вы творите?» — поинтересовался журналист.

Соловьев посоветовал команде блогера дать Навальному хоть немного почувствовать себя «мужиком, а не разнеженной блохой». Он также порекомендовал сменить старых пиарщиков на новых, которых им пришлют из «вашингтонского обкома».

Ранее бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов отметил, что имитация болезни Навального была «домашней заготовкой» сотрудников его организации.