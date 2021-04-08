Раскрыта причина устойчивости туберкулезной палочки к лекарствам

Москва, 8 апреля. Туберкулезная палочка содержит белок из семейства рубредоксинов, который и делает ее устойчивой к лекарствам. Ученые выяснили, что он помогает бактериям адаптироваться.

Исследование проводила команда ученых из России, Белоруссии, Японии, Германии и Франции под руководством старшего преподавателя Сколтеха Натальи Струшкевич. Его результаты опубликованы в журнале Bioorganic Chemistry.

Туберкулезная палочка может выживать даже в клетках иммунной системы — микрофагах, способных уничтожать бактерии. Последние десятилетия возбудитель заболевания становится все более устойчивым к лекарствам. Именно поэтому специалисты изучили состав и функции рубредоксина B, благодаря которому функционируют белки семейства цитохром P450 при дефиците железа.

Ученые отметили, что процессы взаимодействия с железом являются поддерживающим фактором патогенности бактерии M. tuberculosis. На основании результатов работы можно предположить, что бактерия обладает собственной системой трансформации ксенобиотиков.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 может привести к вспышке туберкулеза на Украине. Это связано с локдауном, по причине которого многие граждане не могут обратиться в больницу.