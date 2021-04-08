Американка стала первой женщиной в мире с алкоголем вместо мочи

Гаррисберг, 8 апреля. Жительница Пенсильвании стала первой в мире женщиной, у которой мочевой пузырь вырабатывает алкоголь вместо мочи. Всему виной физическая аномалия, которая происходит в теле.

Необычная история произошла с 61-летней американкой из Питтсбурга, которая имела признаки поражения печени и плохо контролируемого диабета. Она попала в больницу, чтобы встать в очередь на пересадку печени. Тогда врачи и обнаружили, что в мочевом пузыре пациентки алкоголь варится естественным образом в результате брожения дрожжей. О редкой аномалии сообщает The Daily Star.

Первоначально медики думали, что у необычной пациентки были проблемы с алкоголем, отсюда странное поведение внутренних органов. Такой вывод был связан с тем, что анализы мочи женщины на алкоголь были неизменно положительными. Но когда врачи взяли у американки анализ крови, то увидели, что этанола там нет. И во время поездок в клинику у жительницы Пенсильвании не было никаких признаков опьянения, несмотря на высокий уровень этанола в моче.

Потрясенные медицинские работники также отметили, что у женщины было большое количество глюкозы и высокий уровень дрожжей в моче. Тогда ученые задались вопросом, могут ли эти дрожжи ферментировать сахар с образованием этанола. Дальнейшие анализы мочи показали, что у пациентки был высокий уровень производства этанола. Это означало, что сахар в ее мочевом пузыре ферментировали именно естественные дрожжи.

Врачи пытались избавиться от этих дрожжей с помощью противогрибковых средств. Но они не сработали, и женщину снова решили отправить на пересадку печени. По словам медицинских сотрудников Пресвитерской больницы, это крайне редкое явление, а женщина стала первым человеком в мире, который естественным образом мочеиспускает алкоголь. Ученые хотят назвать это состояние «синдромом брожения мочевого пузыря» или «синдромом мочевой автопивоварни».

Данная физическая аномалия имеет сходство с «синдромом автопивоварни», когда человек может страдать от опьянения просто от приема углеводов. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что другие пациенты, возможно, тоже страдали от такого состояния раньше, но симптомы не были распознаны.