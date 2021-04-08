Губернатор Калининградской области не поддержал продление льготной ипотеки

Калининград, 8 апреля. Губернатор региона Антон Алиханов высказался против продления государственной программы, касающейся жилищных займов.

Льготную ипотеку под 6,5% не нужно продлевать, считает он. По его мнению, ситуация на рынке жилья «очень тяжелая». Из-за того, что спрос на квартиры резко вырос, цены также подскочили. Это обесценивает государственную социальную помощь по другим статьям.

«Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены», — считает Алиханов.

Например, выплаты при рождении ребенка в регионе раньше покрывали около 50% средней квартиры в Калининграде. Теперь этот процент резко снизился, и социальная помощь теряет эффективность.

Экономист Андрей Бархота ранее рассказал, как отразилось введение льготной ипотеки на российском строительном бизнесе. Между тем председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил установить в некоторых субъектах РФ ставку по ипотеке 2 %. Это станет стимулом для граждан не переезжать из отдаленных территорий, приводит его позицию «ФедералПресс».