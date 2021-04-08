Кассационная жалоба на приговор от Михаила Ефремова так и не дошла до суда

Москва, 8 апреля. Еще в конце января адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил, что побывал в ИК-4 по Белгородской области и обсудил со своим клиентом все вопросы кассации на приговор. Позднее появилась информация, что кассационная жалоба уже отправлена во Второй кассационный суд. Однако, как удалось выяснить ФАН, по состоянию на 8 апреля туда никаких жалоб не поступило.

Адвокат Андрей Алешкин, с которым Ефремов расторг договор и на которого написал две жалобы, утверждает, что документ был готов еще в то время, когда он работал с актером. Почему он до сих пор никуда не отправлен — непонятно.

Согласно данным ФАН от источника в кассационном суде, защита хочет добиться пересмотра дела из-за нескольких причин. В том числе — из-за отсутствия полной экспертизы здоровья на момент ДТП погибшего Сергея Захарова.

Ранее ФАН сообщал, что в суде зарегистрированы дела по лжесвидетельству, в котором обвиняют троих людей, выступавших свидетелями со стороны защиты. Однако первый адвокат Ефремова Эльман Пашаев, проходящий по этому делу в качестве свидетеля, утверждает, что лжесвидетельства не было, и в суде он может доказать это.