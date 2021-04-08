Жители Киргизии сняли на видео падение метеорита

Бишкек, 8 апреля. Необычное зеленое свечение, появившееся в небе над Киргизией 7 апреля, оказалось летящим метеоритом. Его падение очевидцы смогли запечатлеть на видео.

Метеорит упал около 20 часов по местному времени, оставив за собой красочный след на небосклоне. Одному из местных жителей удалось заснять происходящее на видео в районе села Петровка, передает Planet Today.

По предварительным данным, падение метеорита не привело к разрушениям. Пострадавших не было. Место падения небесного тела пока установить не удалось, однако благодаря имеющимся видеороликам можно будет реконструировать траекторию полета космического объекта и найти его остатки.

На территории Антарктиды тем временем обнаружили следы падения гигантского метеорита. Его появление в атмосфере Земли произошло около 430 тыс. лет назад.