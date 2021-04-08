Ученые раскрыли природу загадочных желеобразных шаров у берегов Норвегии

Осло, 8 апреля. Таинственные шары, размер которых превышает один метр, долгое время будоражили умы ученых. Спустя 100 лет они наконец нашли объяснение их происхождению.

Несколько лет назад дайверы обнаружили загадочные желеобразные шары при погружении в водоемы у западных берегов Норвегии. Ученым уже было известно об их существовании, однако их происхождение оставалось загадкой. Раскрыть тайну шаров помог анализ образцов, взятых в 2019 году.

Выяснилось, что шары представляют собой скопление сотен тысяч яиц кальмаров Illex coindetii. Этот моллюск встречается по обе стороны Атлантического океана. Длина мантии этого хищного животного может достигать 32 сантиметров. Об их существовании известно уже несколько столетий, однако об удивительных свойствах яиц кальмаров ученые узнали лишь сейчас.

Ученые отмечают, что подобные скопления обеспечивают безопасность развитию зародыша кальмара. По их мнению, этот биологический механизм представляет большой интерес. Внутри сферы эмбрионы животного могут находиться в четырех стадиях развития, а сама она со временем меняет свою консистенцию: от твердой до рыхлой, от прозрачной до мутной.

Ранее норвежские ученые, совместно с коллегами из Великобритании и Канады, провели анализ замкнутой популяции шотландских овец. В результате был выявлен главный фактор долголетия.