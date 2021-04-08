Минэнерго Белоруссии заявило об отключении трансграничных ЛЭП с Литвой

Минск, 8 апреля. Министерство энергетики Республики Беларусь рассказало об отключении трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой.

На время проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы в Минске приняли решение отключить трансграничные линии электропередачи с Литовской Республикой. Об этом стало известно журналистам из сообщения пресс-центра министерства энергетики страны.

«В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», — заявили в Минэнерго.

Ведомство уточняет, что испытания осуществляются с целью проверки надежности работы энергетической системы Белоруссии. Работы ведутся на фоне планируемого выхода энергосистем балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Российскую Федерацию, Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию. В соответствующую программу, которая рассчитана на одни сутки, входит отключение ЛЭП, наблюдение за работой энергосистемы, а также повторное включение с соблюдением необходимых требований безопасности. Повторное тестирование надежности энергосистемы планируется 11 апреля.

Политика властей стран Прибалтики в отношении Республики Беларусь может привести к тому, что они останутся без электричества. Решения Минска Прибалтика не смогла оставить без внимания, пишет Федеральное агентство новостей.