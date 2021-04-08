Труп российского туриста нашли в номере турецкого отеля

Анталья, 8 апреля. Гражданин России скончался в номере отеля в поселке Чолаклы в турецкой провинции Анталья. Тело 36-летнего мужчины обнаружил в ванной приятель погибшего.

Россиянин, нашедший труп друга, обратился к руководству отеля. На место происшествия вызывали скорую помощь и сотрудников жандармерии. Приехавшие врачи констатировали смерть туриста и отправили его тело в судебно-медицинское учреждение Антальи для установления точной причины гибели.

По предварительной версии, смерть мужчины не носит криминального характера. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что следователи проверяют сообщение о гибели двух туристов в национальном парке «Югыд Ва» в районе базы «Озерная» в Республике Коми. Погибшие, как сообщал сайт 360tv.ru, попали под лавину и не смогли выбраться.