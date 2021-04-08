Президент Мексики обсудил с США пути выхода из миграционного кризиса

Мехико, 8 апреля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис миграционный кризис на южной границе Соединенных Штатов. Как указано в сообщении на сайте Белого дома, стороны договорились исправить ситуацию с массовым исходом беженцев из стран Центральной Америки.

President of Mexico, Andrés Manuel López Obrador, spoke today with Vice President Kamala Harris.https://t.co/Q7y70JyKnJ — Alfredo Miranda O. (@AlfredMirandaO) April 7, 2021

В ходе диалога Мексика и США выразили намерение работать над тем, чтобы устранить причины миграции из таких государств, как Гондурас и Гватемала. Среди таких причин участники переговоров выделили «нищету, насилие и отсутствие экономических возможностей».

«Обсудили углубление американо-мексиканских отношений с целью борьбы с контрабандой и торговлей людьми. Вице-президент проинформировала Лопеса Обрадора об усилиях Соединенных Штатов по наращиванию гуманитарной помощи для стран Северного треугольника», — указано в сообщении Белого дома.

Лопес Обрадор, комментируя диалог, отметил, что Мексика также готова объединить усилия для борьбы с торговцами людей.

«Мы поговорили с Камалой Харрис, отвечающей за вопросы миграции из Центральной Америки. С нашей стороны есть готовность объединить усилия для борьбы с торговлей людьми и защиты прав человека, особенно детей», — заявил президент.

Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. pic.twitter.com/ZewpM7sm84 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 7, 2021

Ситуация на границе Мексики и США

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны около 100 тыс. человек. Это рекордное количество с июля 2019 года. Более 14 тыс. несовершеннолетних в настоящее время находятся в специальных центрах временного содержания на границе. Из-за большого количества детей приюты не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В настоящее время власти Соединенных Штатов ищут дипломатические способы решить миграционный кризис. Основной план администрации Байдена состоит в том, чтобы заблокировать пути мигрантов через Мексику и Гватемалу.