Под Челябинском стартовал конкурс АрМИ-2021 «Снайперский рубеж»

Челябинск, 8 апреля. Лучшие снайперы Центрального военного округа соревнуются за первое место в конкурсе международных армейских игр АрМИ-2021 «Снайперский рубеж», проходящем в Челябинской области.

Как сообщает Минобороны РФ, около 50 стрелков с разных регионов Поволжья, Урала и Сибири собрались на полигоне под Челябинском, чтобы пройти отбор на всеармейский этап соревнований, и оттуда, вполне возможно, дойти и до международного.

Сначала бойцам предстоит показать себя поодиночке в рамках этапа «Индивидуальный зачет». На основе результатов отдельного стрелка сформируется рейтинг каждой команды. В дальнейшем снайперы пройдут проверку и в других состязаниях, таких как «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Заяви о себе», «Снайпер в наступлении», «Снайпер в обороне в ночное время», «Пирамида» и «Стрельба из неудобных положений».

Ранее в Минобороны РФ рассказали об этапе конкурса «Полярная Звезда», который в рамках международных армейских игр (АрМИ-2021) прошел в Тульской области.