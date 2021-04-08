Попова рассказала о здоровье Путина после вакцинации от коронавируса

Москва, 8 апреля. Существует целая система, которая призвана защищать здоровье президента России Владимира Путина, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Путин самостоятельно выбрал российский препарат от коронавируса, поделилась глава ведомства. Также Попова заявила, что рада тому, что глава государства здоров.

«Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает», — отметила глава Роспотребнадзора.

Третью волну коронавируса в России можно избежать при соблюдении предписанных противоэпидемических мер. Об этом ранее сообщила руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты благополучия человека.