Спасатели ликвидировали открытое горение на рыболовецком судне в Охотском море

Москва, 8 апреля. Открытое горение на борту рыболовецкого траулера «Ахтиар» удалось ликвидировать. Команда спасательного судна «Справедливый» также участвует в тушении пожара.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), горело 1,5 тыс. тонн гофротары. На борту полыхающего корабля, по предварительным данным, находились более 80 человек. Порт приписки судна Сахалин.

Инцидент произошел в акватории Охотского моря в 200 км от Магадана. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.