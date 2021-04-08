Евросоюз предложил назначить неприкасаемых советников премьер-министру Судана

Брюссель, 8 апреля. Европейский союз предложил назначить от 12 до 15 советников премьер-министру Судана Абдалле Хамдоку, зарплату которым начнет выплачивать не Министерство финансов африканской страны, а сторона, с которой ЕС заключит контракт.

Правительству Судана запретят привлекать помощников к ответственности, продвигать, увольнять, а также получать их отчеты. При этом группе советников Хамдока разрешат принимать стратегические решения по файлам, секретным документам и объявлениям суданского правительства.

Данная инициатива демонстрирует, что ЕС придумал прямой и очевидный рычаг управления государством со стороны Запада, предложив назначить неприкасаемых помощников. Ранее премьер переходного правительства Судана представил новый кабинет министров республики.