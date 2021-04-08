Минфин: налоговая нагрузка в России — одна из самых низких в мире

Москва, 8 апреля. Министерство финансов Российской Федерации рассказало об уровне налоговой нагрузки в стране. Таким образом в ведомстве прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ, считают СМИ.

Налоговая нагрузка в России почти не меняется, оставаясь годами одном уровне. Ставки НДФЛ для россиян составляют всего 13% и 15%, когда в других государствах показатель может достигать 35%, рассказали в пресс-службе Минфина.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире», — говорится сообщении.

Ведомство отмечает, что повышенная ставка НДФЛ в 15%, которая действует с текущего года, распространяется только на годовые доходы свыше пяти миллионов рублей. Большинство россиян продолжает выплачивать налог по ставке 13%. При этом в стране действует большое количество налоговых вычетов, напомнили в министерстве.

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее опубликовали результаты очередного исследования. В результате опроса выяснилось, как граждане России относятся к действующим налогам в стране.

В России вступили новые правила взаимодействия Федеральной налоговой службы и банков. Как пишет INFOX, экономист Михаил Делягин назвал опасения граждан чрезмерными, а вот бизнесу, по его мнению, стоит ждать штрафов.