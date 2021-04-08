Погибшая в 25 лет дочь актрисы Голубевой повторила судьбу матери

Вильнюс, 8 апреля. Единственная дочь актрисы Екатерины Голубевой Ина-Мария Бартайте погибла в 25 лет при трагических обстоятельствах. Знакомые артистки называют это семейным роком.

Бартайте умерла в результате ДТП в Вильнюсе. Во время велосипедной прогулки актрису сбил водитель автомобиля Hyundai. Мужчина не справился с управлением, позже выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отмечает StarHit.

Знакомые 25-летней артистки уверены, что она повторила судьбу своей мамы. Голубева умерла в 2011 году при странных обстоятельствах. Ее тело нашли на перроне станции метро в Париже. До сих пор остается невыясненным, что именно стало причиной смерти 44-летней актрисы. Существует версия, что на станцию тело Голубевой подбросили, а умерла она в другом месте.

Путаница возникает и в дате смерти. В СМИ сообщили, что Голубева умерла 18 августа, однако близкая подруга покойной Кира Иванова уверяет, что в свидетельстве стоит 3 августа. Похоронили артистку на французском кладбище Пер-Лашез.

Недавно стало известно о планах стримингового сервиса HBO Max на выпуск документального фильма о трагически погибшей голливудской актрисе Бриттани Мерфи. Авторы проекта расскажут о жизни, карьере и внезапной смерти кинозвезды.