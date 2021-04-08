Экономист рассказал, как США используют Украину в Донбассе для остановки «СП-2»

Американские власти заставляют Украину развязать войну в Донбассе, чтобы получить очередной рычаг давления на Россию по «Северному потоку — 2». Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский экономист Василий Колташов.

Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2», однако окончательного решения по ним не принято, поскольку пакеты санкций по российско-европейского проекта представят конгрессу только в мае 2021 года. Кроме того, решение о введении новых ограничений будет принимать американский президент Джо Байден. Предполагается, что «санкционный удар» Вашингтон планирует нанести по оператору проекта — швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее главе Матиасу Варнигу.

Помимо этого, Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника по переговорам с Европейским союзом о «прекращении» строительства газопровода. По данным издания, этим посланником должен стать Амос Хохштейн, который служил координатором по международным энергетическим вопросам при президенте США Бараке Обаме и является близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена.

Хохштейн был неофициально предложен советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в конце прошлого месяца и проходит проверку. Он пока предложение не принял. Примечательно, что еще в 2020 году Хохштейн состоял в наблюдательном совете украинской компании «Нафтогаз», но в конце прошлого года покинул ее.

Экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал желание США ввести новые санкции для «прекращения» строительства «Северного потока — 2». По его словам, американцы прикладывают максимум усилий, чтобы хотя бы затормозить реализацию проекта.

«Американские санкции вызвали стресс среди представителей европейского бизнеса, которые сотрудничали или хотели сотрудничать с «Газпромом» по реализации проекта «Северный поток — 2». На сегодняшний день Россия вынуждена самостоятельно завершать строительство «СП-2». Дело идет непросто, учитывая то, что США не только вводят санкции, но и устраивают обильные провокации — всплывающие подводные лодки, польские суда, таранящие трубоукладчики. Обстановка там прифронтовая. Видно, что американцы прикладывают максимум усилий, чтобы Россия не завершила проект или как можно больше затормозить скорость его реализации», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт рассказал и о том, что Украина обостряет ситуацию на линии фронта в Донбассе не просто так — таким образом Соединенные Штаты хотят «остановить» реализацию проекта «СП-2».

«В этой связи крепнут опасения, что Владимир Зеленский не просто так перебрасывает военную технику в Донбасс и к границам российского Крыма. Это может быть очередной «санкционной мерой» США против «Северного потока — 2». Потому что Украина может развязать войну и дать таким образом США дополнительный повод для обвинения России в «агрессивных действиях». Видно, что Вашингтон использует максимум своих ресурсов, чтобы повлиять на реализацию проекта», — заявил эксперт.

Специалист считает, что для достижения своих целей Соединенные Штаты готовы переступить через международное право и суверенитет стран Европейского союза.

«Я надеюсь, что у России получится достроить газопровод, но, честно говоря, моя настороженность по поводу возможных агрессивных действий украинского государства возрастает. Как только агрессия со стороны Украины произойдет, последуют новые пакеты антироссийских санкций со стороны США, которые, я надеюсь, не будут подержаны Берлином и Парижем. Либо ограничения останутся декоративными, как очень часто выглядели санкции ЕС против РФ. Американцы в своем желании остановить «СП-2» не считаются ни с международным правом, ни с европейским суверенитетом, ни с политическим тактом и рациональностью», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вмешательством назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2».