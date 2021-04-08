Отец напал на сына с топором и угрожал расправой в Татарстане

Нижнекамск, 8 апреля. Правоохранители Татарстана задержали мужчину, который едва не убил своего 14-летнего сына топором, сообщили в региональном СК.

Заявление в полицию на жителя Нижнекамска написала его бывшая супруга. По информации следствия, страшный инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, однако женщина сообщила об этом только сейчас, после развода с мужем. По ее словам, вся семья боялась других последствий со стороны злоумышленника.

Как стало известно, 4 ноября в одной из квартир дома по проспекту Химиков в Нижнекамске мужчина набросился на 14-летнего сына и несколько раз замахнулся топором, а затем острой частью смог ударить по кисти ребенка. Испуганному мальчику чудом удалось выбраться из квартиры, что спасло ему жизнь.

Следователи проводят тщательную проверку по факту случившегося. В ходе допроса мужчина в содеянном раскаялся и свою вину признал частично, заявив, что вовсе не хотел убивать сына. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что в Мордовии отчим ранил из охотничьего ружья в 17-летнего пасынка. От полученных травм мальчик скончался.