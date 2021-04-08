Песня Манижи для Евровидения расстроила главу отделения Союза православных женщин

Москва, 8 апреля. Глава московского регионального отделения Союза православных женщин Наталья Дмитриевская рассказала, чем ее расстроила композиция певицы Манижи для конкурса «Евровидение».

Представительницы союза ранее уже выступили с открытым письмом против композиции Russian Woman. Теперь это обращение рассматривает Следственный комитет, и в организации ждут итогов проверки слов песни Манижи. Дмитриевская отметила, что ей, например, не понравилась строчка: «Тебе уж за 30, алло, где же дети?».

«Об этом плакать надо. Это ведь проблема не только русских женщин, но и женщин со всего мира. Это грустно и не может быть предметом воспевания сильной женщины. Грустно, когда женщине за 30 [лет], а она не замужем, и у нее нет детей», — заявила глава отделения Союза православных женщин.

Дмитриевская не осуждает женщин, которые находят себя в карьере или творчестве, а не в материнстве. При этом в комментарии «Телепрограмме» она пояснила, что для некоторых такая ситуация — действительно осознанный выбор, но для большинства это все же беда и боль.

После победы на национальном этапе отбора на Евровидение Манижа подверглась настоящей травле из-за своей песни. Телеведущий Андрей Норкин ранее назвал причину скандала, развернувшегося вокруг трека Russian Woman.