Экс-депутат Госдумы Барзыкин оценил ситуацию с ковидными паспортами на отдыхе

Санкт-Петербург, 8 апреля. Обсуждение ковидных паспортов ведется не только в России, но и в Евросоюзе. С таким заявлением выступил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Пока требования в странах разнятся, пояснил он. Бывший депутат Госдумы Барзыкин ответил на вопросы в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот». У вице-президента поинтересовались, планируется ли вводить ковидные паспорта для выезда на отдых.

«Мы видим, что дискуссия по ковидным паспортам идет не только в России, но и в ЕС. Пока страны вводят разные требования», — отметил участник конференции.

Также Барзыкин рассказал, насколько российская вакцина «Спутник V» сертифицирована для выезда за рубеж. По словам эксперта, решение по препарату вынесут на следующей неделе. Однако каждое государство самостоятельно делает вывод по вакцине от COVID-19. Греция уже одобрила допуск туристов, привитых российским препаратом, привел пример Барзыкин.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказывал о способности «Спутника V» защитить россиян от коронавируса в любой стране. При этом необходимо заблаговременно сделать прививку, подчеркнул эксперт.