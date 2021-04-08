Вице-премьер Сингапура заявил, что слишком стар для работы на посту главы кабмина

Сингапур, 8 апреля. Вице-премьер Сингапура Хэн Сви Кит заявил, что отказывается занимать место премьер-министра страны, так как будет слишком стар для этого.

Об этом передает телеканал Channels News Asia. По словам политика, поскольку ситуация с коронавирусом затягивается, то ему будет почти 65 лет, когда кризис из-за пандемии закончится.

«Нам нужен лидер, который сможет не просто перестроить Сингапур после COVID-19, но и сможет возглавить следующий этап наших усилий по формированию государственности», — подчеркнул Сви Кит.

Помимо этого, вице-премьер добавил, что после обсуждений с семьей, решил уйти с поста руководителя команды 4G (четвертого поколения партии «Народное действие»).

Ранее сообщалось, что ученые из Технологического университета Наньян Сингапура разработали устройство, которое позволяет «общаться» с растениями.