Физики из Дании объяснили связь между магнитной темной материей и расширением Вселенной

Копенгаген, 8 апреля. Научное сообщество пытается выяснить причину расширения Вселенной. Ученые из Дании увидели связь между этим явлением и магнитной темной материей.

Магнитные свойства темной материи могут влиять на процесс расширения Вселенной. По словам ученых из Копенгагенского университета, темная энергия имеет новый тип магнетизма. Движение нормальных частиц вызывает процесс, при котором магниты либо притягивают, либо отталкивают себе подобные. Аналогичная ситуация может происходить во Вселенной.

Учитывая новую силу частиц темной материи, исследователи разработали модель Вселенной. Результаты показали, что она расширялась. Специалисты сделали вывод, что реальная Вселенная расширяется по аналогичному принципу.

До этого сообщалось, что астрономам удалось измерить магнитное поле, которое окружает черную дыру. Расчеты провели благодаря новым изображениям.