Египет готов прекратить переговоры по плотине «Возрождение» в случае заполнения дамбы

Каир, 8 апреля. Депутат парламента Египта Эмад Гад сообщил, что после 15 апреля африканское государство пойдет другим путем и прекратит переговоры по дамбе «Возрождение» (Хидасэ), если Эфиопия действительно решится на второе заполнение плотины без соглашения третьих сторон.

Ранее министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди заявляла, что Аддис-Абеба снова и в одностороннем порядке собирается наполнить водой плотину «Возрождение», которая расположена на реке Голубой Нил.

Египет и Судан опасаются, что после заполнения Эфиопией гидротехнического сооружения обмелеет нижнее течение реки. Сельское хозяйство африканских государств практически полностью зависит от ирригации водой из Нила.

Эфиопия стремится затянуть переговоры, чтобы навязать собственную политику соседним странам после заполнения плотины. Все предыдущие действия под эгидой Африканского союза не увенчались успехом.