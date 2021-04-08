Политик Козак раскрыл смысл заседаний ТКГ по Донбассу в анекдоте

Москва, 8 апреля. Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал философию заседаний контактной группы по Донбассу, рассказав анекдот.

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу прошло накануне в формате видеоконференции. Смысл этих переговоров необычным образом раскрыл Дмитрий Козак. Сделал он это с помощью анекдота.

«Один украинец говорит другому: «Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его». В ответ ему второй говорит: «Их там много, нас побьют». На что первый переспросил: «А нас-то за что?»» — пошутил Козак.

По мнению политика, такая «философия сопровождает все переговоры» как Трехсторонней контактной группы, так и «нормандского формата».

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что представители Киева отвергли предложения Донбасса по урегулированию ситуации на востоке Украины.