Угонщик-рецидивист прокатил полицейского на капоте в ХМАО-Югре

Ханты-Мансийск, 8 апреля. Пьяный водитель после требования остановиться для проверки документов прокатил на капоте исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции. Как стало известно ФАН, злоумышленник ранее был судим за угон автомобиля и другие преступления.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 2 апреля в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Однако об этом стало известно только сейчас. Пострадавший страж порядка обратил внимание на пьяного водителя возле одного из домов по улице Садовая. Полицейский заподозрил, что водитель находится в нетрезвом состоянии, и решил остановить автомобиль, чтобы проверить документы и водителя на предмет алкогольного опьянения.

Силовик, как полагается по закону, сделал знак шоферу, чтобы тот остановил транспортное средство. Однако водитель даже не стал притормаживать, врезался в полицейского и поехал дальше. От таких действий мужчины патрульный оказался на капоте иномарки. Он уцепился руками и неимоверными усилиями смог удержаться и не попасть под колеса.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

После того как автомобиль остановился, пьяный мегионец выскочил из салона и несколько раз ударил свою жертву по голове.

«Патруль ППС проезжал по дворам и остановился по незначительному поводу, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Тут прямо на их глазах из подъезда вывалился местный житель, прыгнул за руль и начал движение. Естественно, сотрудник попытался остановить потенциального убийцу на дороге. После чего почти километр проехал на капоте машины, которая ехала со скоростью больше 60 км/час».

Сейчас дорожный хулиган находится в изоляторе временного содержания. С ним проводятся процессуальные действия.

«24-летний полицейский находится в больнице. Оттого, сколько он будет лечиться от повреждений, зависит дальнейшая квалификация уголовной статьи. Злоумышленник отсидел три года за кражу. Он также был судим за угон. Он женат, и на его иждивении находятся двое маленьких детей», — резюмировал источник.

Если вина подозреваемого в совершении преступления будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.