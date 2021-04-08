Хозяева квартиры с рухнувшим балконом из Омска рассказали подробности ЧП. ФАН-ТВ

В квартире омской семьи рухнул балкон. В результате ЧП никто не пострадал.

Вечер, семейный ужин и вдруг грохот — трапезу в семье Сорокиных прервал громкий шум в собственной квартире. Первая мысль, которая посетила домочадцев, скопившийся снег рухнул с балкона на землю. Но, оказалось, что обрушился сам балкон. Обвалилась бетонная плита, которая весит несколько сотен килограммов. На месте остались лишь железные перила.

«Подобный грохот мы уже слышали, когда падал снег с крыши, но так как весь снег уже упал, мы решили проверить: а не балкон ли это. Мы подошли, открыли дверь и поняли, что балкона нет», — рассказала Вероника Сорокина.

ЧП произошло в многоквартирном доме по улице 6-я Линия, 193. Двухэтажному кирпичному зданию больше 70 лет, проводился ли капитальный ремонт объекта и когда, неизвестно. По счастливой случайности, в момент падения плиты внизу никто не проходил.

«Через некоторое время приехала дежурная бригада слесарей — осмотрели место происшествия. Утром главный инженер заявил, что ведутся поиски подрядчиков для производства ремонтных работ, но уже через некоторое время главный директор управляющей компании сказал, что на данном доме, на нашем доме нет средств для производства текущего ремонта, и данный ремонт может быть произведен только за счет фонда капитального ремонта», — добавил Николай Сорокин.

В эту квартиру семья переехала два года назад. У Вероники и Николая трое детей. Все они в период самоизоляции выходили погулять на балкон. Семья намерена добиваться ремонта, и, в случае необходимости, обращаться в суд.