Чавушоглу закрыл вопрос о месте фон дер Ляйен на переговорах в Анкаре

Анкара, 8 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошла в соответствии с протоколом и установленными требованиями.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос об инциденте с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которой в ходе переговоров лидеров ЕС и Турции предложили место на диване напротив министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, а не рядом с Эрдоганом, что является нарушением протокола.

«Встречи, организованные в Турции, проводятся в рамках международного протокола и гостеприимства. Перед каждым визитом собираются и обсуждают протокол. Места расположили так с учетом требований ЕС. И точка», — резюмировал Чавушоглу.

Эта ситуация вызвала недопонимание у высокопоставленных представителей ЕС, однако, по словам Мишеля, они предпочли не усугублять ситуацию и впредь надеются на уважительное отношение к себе.