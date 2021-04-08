Экс-депутат Рады указал, какие территории потеряет Украина в случае атаки на Донбасс

Украина рискует потерять не только Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области в случае начала боевых действий против Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство Североатлантического альянса в ситуацию на линии фронта в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями страны. По его словам, если Киев доверится НАТО, то может повториться «грузинский сценарий» — когда войска Альянса, несмотря на все заверения в поддержке, покинут страну сразу же после начала боевых действий. И тогда, считает Вовк, Украина потеряет контроль над Харьковской, Херсонской и Николаевской областями.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну? Большой вопрос. Вряд ли, скорее, нет. Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — заявил Вовк.

В свою очередь украинский политический деятель Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, какие территории потеряет Украина в случае атаки на Донбасс. По его словам, если президент Владимир Зеленский пойдет на поводу у НАТО и развяжет новую войну, то даже Львов перейдет под контроль Киевской Руси.

«Я абсолютно согласен с украинским офицером. Все помнят конфликт в Грузии, когда Михаил Саакашвили начал агрессивные действий против Южной Осетии. На Украине будет гораздо страшнее. Учитывая то, как сегодня складывается обстановка, если Зеленский доверится НАТО, страна потеряет не только Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области. Украина потеряет Полтаву, Одессу, Киев, даже Львов вернется в Киевскую Русь», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко считает, что сегодня большая часть Украины хочет прекращения войны в Донбассе и выстраивать добрососедские отношения с Российской Федерацией и Белоруссией.

«Если бы Россия хотела взять под свой контроль Украину, то сделала бы это еще в 2014 году. Примечательно, что именно украинский народ хочет сегодня вернуться в общую семью России и Белоруссии. Я не верю всем тем опросам, которые показывают, что украинцы хотят войны. Я общаюсь гражданами Украины, даже с теми, которые проживают в западных регионах. Они говорят обратное. Поэтому если Киев пойдет войной на Донбасс, то потеряет всю Украину. Могут, конечно, некоторые западные регионы уйти в другие страны. Украинским политикам просто нужно хорошо учить историю», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак озвучил условия, при которых России придется вмешаться в ситуацию на юго-востоке Украины.