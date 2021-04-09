Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 65

ФАН представляет 65-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: российские предустановленные на телефоны приложения могут посылать данные пользователей за границу, Сбербанк прогнозирует почти двукратный рост заболеваемости коронавирусом в России к середине апреля, Zoom запретила российскому госсектору пользоваться своей видеосвязью. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «Эхо Москвы» (60 текстов антироссийской направленности) снова вернуло себе первое место. «МБХ медиа» (56 текстов), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, опустилось на вторую строчку. Третье место на этой неделе заняла «Новая газета» (49 текстов). Ожесточенная борьба продолжается.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Российские приложения

Как утверждает «Коммерсантъ», почти все российские приложения, которые еще перед продажей ставят на мобильные телефоны, имеют скрытую функцию, которая позволяет собирать данные о пользователях и передавать их за рубеж. Утверждается, что скрытый аналитический трекер есть во всех таких программах — в Mail.ru, «Яндексе», «Лаборатории Касперского» и даже в приложении «Госуслуги».

Этот вброс подхватили и другие антироссийские медиа, включая «Эхо Москвы», РБК, «Дождь».

Министерство цифрового развития РФ исключило возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян иностранным компаниям. На технику, которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений.

«Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян, в том числе иностранным компаниям», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — отметили в пресс-службе, добавив, что предустановка ПО — это стратегическое решение, которое направлено на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

Прогноз по коронавирусу

Очередным примером недобросовестной интерпретации информации со стороны СМИ стало сообщение «Эхо Москвы», Znak, «Коммерсанта» и «Дождя» о том, что Сбербанк прогнозирует в России к середине апреля увеличение роста заболеваемости коронавирусом в два раза. Утверждается, что в стране будут выявлять более 15 тысяч случаев инфицирования в сутки.

Ответ Сбербанка не заставил себя долго ждать. В пресс-службе опровергли информацию о наступлении третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, подчеркнув, что об этом говорить пока рано.

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «СберИндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Zoom запрещает

И вновь, как утверждает «Коммерсантъ», компания Zoom Video Communications ограничила использование своего сервиса видеоконференций для российских компаний с государственным участием.

Однако позднее компания опровергла эту информацию.

«Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода к рынку в этом регионе», — говорится в заявлении компании.

Мнение эксперта

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что коронавирус уже больше года остается в центре внимания всего мира. Поэтому различные вбросы, касающиеся темы пандемии, традиционно привлекают аудиторию.

«Ситуация с широкой оглаской одной из моделей развития пандемии в России имеет достаточно прозрачные цели. Во-первых — дискредитируются усилия общества и власти по преодолению пандемии. Во-вторых — вносится «вирус сомнения» относительно предстоящих в мае мероприятий, приуроченных к различным праздникам, государственным и церковным. В-третьих — это является попыткой хотя бы в информационном поле скомпенсировать то, что Россия смотрится в плане заболеваемости и ограничений гораздо выигрышнее, чем страны Запада», — пояснил Сергей Простаков.

По его мнению, происхождение вбросов о работе программного обеспечения — как отечественного, так и зарубежного — имеет один объективный фактор. Это отсутствие в настоящее время в России технологической инфраструктуры для хранения и переработки данных в масштабах, соответствующих российским успехам в разработке программного обеспечения. Многие российские продукты находятся на мировом уровне. Однако для работы программного обеспечения требуются и вычислительные мощности, и средства хранения информации. И зачастую для этого используются зарубежные решения.

«Это не только служит предметом для различных спекуляций, как в случае со вбросом о передаче персональных данных в иностранные государства. Это сдерживает и развитие собственных безопасных, с точки зрения сохранности данных о россиянах, альтернатив. При наличии альтернативы такому продукту, как Zoom, отсутствовала бы проблема с возможностью его работы с госструктурами.», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, исключать каких-либо неожиданных решений со стороны его руководства в будущем нельзя. И во избежание неприятностей совершенно необходимо развивать отечественные продукты. Этим сейчас в России и начали заниматься, что внушает определенный оптимизм.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь, комментируя вброс о предустановленных приложениях, заметил, что возможность такой пересылки данных — вопрос к специалистам. В то же время очевидно, что приложения от Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook пересылают данные в любом случае. Вопрос отказа от зарубежного программного обеспечения давно назрел — как по политическим, так и по экономическим причинам.

«В том, что эта задача выполнима, нет никаких сомнений. Тотальный рост влияния IT-корпораций — явление временное. Сегодня их деятельность встречает все больше ограничений не только в России, но и в других государствах. Именно государства в конечном итоге возьмут под контроль этот инструмент влияния. А IT-бизнесу останется подсчитывать прибыль. И важно, чтобы она не уходила за рубеж, а оставалась в стране. Поэтому нужно не только создавать преимущества для условно отечественных компаний, но и следить за их реальной юрисдикцией», — пояснил Юрий Голубь.

Был ли сбой Zoom случайным или нет — вопрос открытый, считает эксперт. Однако очевидно, что компания ни в коем случае не готова потерять российский рынок, который сразу же займут конкуренты.