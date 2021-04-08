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Заслуженный юрист РФ заявил, что Эдвард Бил может отделаться условным сроком за ДТП

Заслуженный юрист РФ заявил, что Эдвард Бил может отделаться условным сроком за ДТП

Лица, совершившие преступление по неосторожности, чаще всего отправляются отбывать свое наказание в колонию-поселение. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил о готовности продать все свои машины ради помощи Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце, которое он устроил 1 апреля. По словам пранкера, с продажи автомобилей можно выручить пять миллионов рублей, которые он готов отдать потерпевшей.

«Должен сразу сказать, что адвокаты у этого блогера куда профессиональнее тех, что работали на Михаила Ефремова, — заявил Соловьев. — И советы, которые они дают своему подзащитному, сводятся к тому, чтобы показать его примерным гражданином. Такой образ, конечно, сильно диссонирует с тем, что демонстрировал Эдвард Бил до попадания в ДТП. И поверить в то, что теперь он внезапно резко исправился, мне достаточно тяжело».

Юрист похвалил намерение молодого человека загладить свою вину и выразил уверенность, что суд оценит подобное поведение.

«Это вполне может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела, — убежден эксперт. — Ну и, конечно, многое зависит от того, какое состояние здоровья будет у пострадавшей в ДТП женщины. Насколько я знаю, она сейчас жива, но находится в коме. Налицо причинение тяжкого вреда — так что Эдвард Бил будет наказан в любом случае, даже если стороны договорятся о примирении».

Собеседник ФАН считает, что ситуация, в которой оказался популярный блогер, «послужит уроком» всем тем, кто привык лихачить на дорогах и не думать о последствиях.

Заслуженный юрист РФ заявил, что Эдвард Бил может отделаться условным сроком за ДТП

«Уж лучше 10 раз подумать, прежде чем нарушить то или иное правило дорожного движения, чем потом продавать машину и судорожно искать средства на покрытие стоимости лечения пострадавшим из-за тебя людям, которые, даже несмотря на все предпринятые усилия, могут остаться инвалидами либо вовсе не выжить», — заявил Соловьев.

Он отметил, что по судебным делам, связанным с ДТП, виновник которых находится в «нормальном адекватном состоянии рассудка, не замутненным алкоголем или наркотическими веществами», выносятся решения о назначении наказания, связанного с отбыванием срока в колонии-поселении.

«Это, как известно, совсем другой режим: осужденный прибывает туда сам, там нет колючей проволоки, у жителей колонии есть право на неограниченные свидания, телефонную связь и интернет, с ними даже могут жить родственники», — рассказал юрист.

Если защита блогера приложит достаточно усилий, возместит причиненный ущерб и договорится с потерпевшей или ее представителями о примирении, то Эдвард Бил может отделаться еще менее тяжким наказанием, считает собеседник ФАН.

«В таком случае суд может назначить условный срок, — заявил эксперт. — У блогера будут определенные ограничения. Если он их нарушит, то отправится отбывать свое наказание в колонию».

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