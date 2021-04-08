Заслуженный юрист РФ заявил, что Эдвард Бил может отделаться условным сроком за ДТП

Лица, совершившие преступление по неосторожности, чаще всего отправляются отбывать свое наказание в колонию-поселение. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил о готовности продать все свои машины ради помощи Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце, которое он устроил 1 апреля. По словам пранкера, с продажи автомобилей можно выручить пять миллионов рублей, которые он готов отдать потерпевшей.

«Должен сразу сказать, что адвокаты у этого блогера куда профессиональнее тех, что работали на Михаила Ефремова, — заявил Соловьев. — И советы, которые они дают своему подзащитному, сводятся к тому, чтобы показать его примерным гражданином. Такой образ, конечно, сильно диссонирует с тем, что демонстрировал Эдвард Бил до попадания в ДТП. И поверить в то, что теперь он внезапно резко исправился, мне достаточно тяжело».

Юрист похвалил намерение молодого человека загладить свою вину и выразил уверенность, что суд оценит подобное поведение.

«Это вполне может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела, — убежден эксперт. — Ну и, конечно, многое зависит от того, какое состояние здоровья будет у пострадавшей в ДТП женщины. Насколько я знаю, она сейчас жива, но находится в коме. Налицо причинение тяжкого вреда — так что Эдвард Бил будет наказан в любом случае, даже если стороны договорятся о примирении».

Собеседник ФАН считает, что ситуация, в которой оказался популярный блогер, «послужит уроком» всем тем, кто привык лихачить на дорогах и не думать о последствиях.

«Уж лучше 10 раз подумать, прежде чем нарушить то или иное правило дорожного движения, чем потом продавать машину и судорожно искать средства на покрытие стоимости лечения пострадавшим из-за тебя людям, которые, даже несмотря на все предпринятые усилия, могут остаться инвалидами либо вовсе не выжить», — заявил Соловьев.

Он отметил, что по судебным делам, связанным с ДТП, виновник которых находится в «нормальном адекватном состоянии рассудка, не замутненным алкоголем или наркотическими веществами», выносятся решения о назначении наказания, связанного с отбыванием срока в колонии-поселении.

«Это, как известно, совсем другой режим: осужденный прибывает туда сам, там нет колючей проволоки, у жителей колонии есть право на неограниченные свидания, телефонную связь и интернет, с ними даже могут жить родственники», — рассказал юрист.

Если защита блогера приложит достаточно усилий, возместит причиненный ущерб и договорится с потерпевшей или ее представителями о примирении, то Эдвард Бил может отделаться еще менее тяжким наказанием, считает собеседник ФАН.