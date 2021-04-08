О поставках на Украину американских ракет: а был ли мальчик?

Ряд СМИ, связанных с одним весьма вредоносным сайтом, который постоянно уличают в публикации ложной информации, на днях радостно написали о том, что США поставили на Украину тактические ракетные комплексы HIMARS. Они, по мнению этих изданий, делают невозможной агрессию России. Мол, уж теперь-то всякий русский напугается, да и откажется от своих «агрессивных планов».

Про агрессию России в отношении Украины не написал ещё только ленивый, поэтому особо останавливаться на этом не будем. Однако попробуем разобраться в информации о тактических ракетных комплексах.

Надежды Киева

Итак, М-142 HIMARS — это боевая машина реактивной артиллерии (как назвали бы у нас), которая способна выполнять также и функции пусковой установки тактических ракет. Если сравнивать с российскими системами, то в зависимости от комплектации М-142 HIMARS можно сравнить или с «половиной» нашего «Урагана», или с «половиной» нашего «Искандера» (оснащённого баллистической тактической ракетой). М-142 HIMARS может заряжаться или шестью неуправляемыми ракетами в варианте РСЗО (реактивной системы залпового огня), или одной тактической ракетой ATACMS (в варианте тактического ракетного комплекса).

То есть, наличие в украинской армии вот этих боевых машин авторами проукраинских изданий представляется гарантией превосходства над подразделениями Народной Милиции ДНР и ЛНР и уж совершенно непреодолимым препятствием для российской армии, которая, по мнению Украины, обязательно должна напасть на Незалежную.

Вероятно, авторам этих информационных, а вернее дезинформационных ресурсов неизвестно о наличии в структурах ВСУ аналогичных боевых систем — тех же самых «Ураганов» или более мощных РСЗО «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Они обладают характеристиками, схожими с ракетами ATACMS, которые могут применяться системой HIMARS. ТРК «Точка-У» состоит на вооружении 19-й ракетной бригады, которая уже зарекомендовала себя в борьбе с мирным народом, выполнив ряд пусков тактических ракет по населённым пунктам Донбасса.

Украина перебрасывает к границе с Крымом ракетные комплексы «Точка-У»https://t.co/VZKu0a3Oan pic.twitter.com/scy9wqSeyn — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) February 28, 2021

«Ураганы» имеются в 27-й реактивно-артиллерийской бригаде, дислоцированной в городе Сумы и также уже успевшей покрыть себя «неувядаемой славой» после участия в обстрелах непризнанных республик. Реактивные системы «Смерч» — более мощные, чем «Ураган» — имеются на вооружении двух реактивно-артиллерийских соединений ВСУ: 15-го реактивно-артиллерийского полка (Дрогобич) и 107-й реактивно-артиллерийской бригады (Кременчуг).

Наглядный пример

Я к чему — в экономике есть такое понятие, как ценность каждого последующего приобретённого предмета. То есть если человек покупает себе машину, то для него эта машина представляет большую ценность. Ибо это не только материальная ценность как таковая, но и транспортное средство, которое можно использовать по назначению — возить себя, близких, какие-то грузы. Если эта машина сломается, то ездить будет не на чем, и это тоже некая ценность — не материальная, но организационная.

Но вот он покупает вторую машину. Теперь, если сломается первая, это будет не так болезненно отражаться на способности что-то возить. С покупкой третьей машины ценность двух ещё больше снизится и так далее до бесконечности. Чем больше машин, тем менее ценной каждая из них становится для человека.

В ситуации с поставками нескольких тактических ракетных комплексов (заявляется о 3-4 рейсах военно-транспортных самолётов ВВС США, на которых якобы были привезены боевые машины, а это значит, что их не может быть больше 8), мы видим точно такую-же ситуацию, как я привёл выше: ценность новых машин в общей системе ценностей, прямо скажем, не велика.

Поражает логика авторов этих статей. То есть 80-100 единиц «Ураганов», «Смерчей» и «Точек-У» не позволяют украинскому руководству чувствовать уверенность в способности ВСУ противостоять «российской агрессии». Но вот мы видим прибавку в размере десятой части наличных средств — и о, чудо! Американское оружие уже гарантирует успех и полную победу!

Вооруженные силы Украины у границы Крыма провели учения противовоздушной обороны с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом со ссылкой на ВСУ «Общественная служба новостей». https://t.co/j7rnm2NxS6 — НОВОРОСС (@novoross72) March 31, 2021

При этом каждый рядовой любой армии мира, прослуживший месяц в войсках, уже понимает, что не одними «Ураганами» достигается победа. Успех в бою обеспечивается сосредоточением всех сил и средств, имеющихся у военачальника — в данном случае у президента Украины. Так, на секундочку, какую долю вооружения ВСУ могут составить эти мифические HIMARS? Тысячную долю процента? И главный военачальник делает ставку на эту долю? Смешно.

Второй момент касается боевого применения. Допустим, американские РСЗО-таки привезли из Германии, и они оказались сосредоточены неподалёку от линии боевого соприкосновения враждующих сторон. Вопрос: кто будет заниматься их эксплуатацией и боевым применением? Информации о подготовки украинских артиллерийских расчетов в Сети нет — если бы это случилось, весь мир уже знал, насколько Украина «стала ближе к НАТО».

Запад не поможет

Выходит, что HIMARSы будут управляться кем-то из блока НАТО? Все же понимают, насколько это опасно в современных реалиях войны? Артиллеристы непризнанных республик, используя старое советское оборудование, мгновенно вскрывают позиции украинской артиллерии и наносят ответные удары. А что будет, если американскими РСЗО займутся современные российские разведывательно-ударные комплексы (если вдруг случится так ожидаемый Западом вооруженный конфликт между Россией и Украиной)? Я скажу, что будет: экипажи HIMARS уже никогда не увидят свою Америку. А им это сильно надо?

Теперь вывод: отсутствие логики в сообщении вредоносных СМИ заставляет думать, что информация о прибытии американских тактических ракетных комплексов на Украину является не более чем актом психологической войны. Он направлен с одной стороны на поддержку ВСУ, чтобы вселить в них уверенность, что «Запад поможет». А с другой стороны — на запугивание непризнанных республик и России, которую называют «агрессором».

Всё это похоже на работу моих старых знакомых из украинских Центров информационно-психологических операций, которые, как всегда, оказались неспособны привязать к своей информации хоть какую-нибудь логику, которая могла бы придать сообщению долю достоверности. Но нет — этому они не обучены.