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Экономика

Аналитики назвали геополитические риски фактором ослабления рубля

Аналитики назвали геополитические риски фактором ослабления рубля

Рубль на фоне геополитических факторов ослабляется, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне скакала в цене, то падая, то поднимаясь. На данный момент она торгуется в диапазоне 62,9. Согласно последним данным, в США запасы нефти упали на три миллиона баррелей, что больше ожиданий (прогнозировали до 1,4 миллиона баррелей).

При этом ничего неизвестно о сделке по иранской нефти, которая могла бы наводнить рынок. Это дает позитив для нефти. Однако она не сможет подняться выше 65 долларов за баррель в ближайшее время, считают аналитики. Серьезных факторов для этого нет.

«Если нефть пробьет 60 долларов за баррель, то цена может продолжить снижение и войдет в диапазон 56-58 долларов за баррель. Но пока этого не происходит. И вроде серьезных поводов для этого нет: программы вакцинации идут, МВФ повысил прогнозы роста ВВП во всем мире. Пока факторы восстановления экономики удерживают цены на нефть», — пояснили аналитики.

Аналитики назвали геополитические риски фактором ослабления рубля

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль на фоне геополитических факторов ослабляется. Несмотря на панические настроения на рынке у иностранных участников, рубль немного смог укрепиться.

«Либо регулятор, ЦБ, либо экспортеры вместе с ним продали накопленные объемы валют. И таким образом охладили пыл участников рынка. При такой динамике все понимают, что 78 рублей за доллар — сегодня это предел. Чтобы рубль упал сильнее, негативные факторы должны усилиться, чего не хотелось бы. Речь идет о военной операции в Донбассе. Или — если появится конкретика по санкциям и она будет достаточно жесткая. Но пока ни того, ни другого нет. Поэтому рубль не падает, но и серьезно не укрепляется», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

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