Вооруженные пулеметами бандиты за одну ночь ограбили три банка в Бразилии

Сан-Паулу, 8 апреля. Вооруженные автоматическим оружием члены преступной группировки за одну ночь ограбили сразу три банка в небольшом городе Мокока в бразильском штате Сан-Паулу. Как сообщает агентство Globo, полиция не оказывала им сопротивления.

Ночной налет

Паника и стрельба в ночь на 7 апреля «прославили» провинциальный город Мокока с населением в 70 тысяч человек на всю Бразилию. По сообщениям очевидцев, в течение двух часов бандиты беспрепятственно наводили хаос на улицах города, грабя банки и магазины.

Mococa (SP) tem madrugada de violência com roubo a agências bancárias



Criminosos fortemente armados atacaram agências bancárias em Mococa (SP) na madrugada desta quarta (7). Moradores do município, próximo da divisa de Minas Gerais, foram acordados com os barulhos dos tiros pic.twitter.com/uNujOBf6CH — UOL Notícias (@UOLNoticias) April 7, 2021

Точное количество участников нападения пока неизвестно. Согласно имеющимся данным, бандиты прибыли в город на 12 автомобилях и ограбили местные отделения банка Santander, федеральной сберегательной кассы Бразилии, банка Mercantil do Brasil, а также несколько близлежащих магазинов. На текущий момент власти города не назвали размер ущерба.

#Brazil: Clashes between militants and Security Forces have been reported in #Mococa, Sao Paulo.

Militants are allegedly member of Primeiro Comando da Capital (#PCC).



One of militants can be seen with a shortened 5.56x45mm CAR-15 style Carbine —similar to Taurus T4 rifle—. pic.twitter.com/lVyy1pfjBu — War Noir (@war_noir) April 7, 2021

Вооруженные штурмовыми винтовками и пулеметами бандиты не вступали в бой с правоохранителями — полиция никак не препятствовала нападению. Из оружия вели редкую беспорядочную стрельбу для устрашения местного населения. От действий преступников пострадал один охранник, получивший осколочные ранения.

Mococa (SP) tem madrugada de assalto a bancos, tiroteio e pânico na população https://t.co/rGJyRI3unX — Folha de S.Paulo (@folha) April 7, 2021

Нападавшие скрылись до приезда военной полиции в направлении штата Минас-Жераис, забаррикадировав дороги подожженными автомобилями. Сейчас в Мококе действует режим повышенной боеготовности, в город стянуты дополнительные силы полиции.

Аналогичные нападения

В соцсетях предполагают, что за нападением могла стоять только одна группировка — самый многочисленный бразильский наркокартель «Первая столичная команда» (Primer Comando Capital, PCC), действующий преимущественно в штате Сан-Паулу и на юго-востоке страны. Грабители банков в Мококе действовали по той же схеме, что и боевики, которые навели хаос в небольших городах Араракуара (штат Сан-Паулу), Крисиума (Санта-Катарина) и Камета (Пара) в ноябре 2020 года.

Terror em Araraquara, interior de São Paulo #BalançoGeral pic.twitter.com/hbaHpgxTGX — Balanço Geral (@balancogeral) November 24, 2020

Quase duas horas de tiros e explosões! Assalto a vários bancos, ataque ao batalhão, e interdição dos acessos daqui da cidade. Tá tudo trancado e criminosos espalhados por vários bairros.

Que pena dos cidadãos de Criciúma

Uma mistura de GTA é The Purge pic.twitter.com/anJr4LYXBa — Daniel Trindsouz (@Danieltrindad) December 1, 2020

Criciúma Um assalto inacreditável

Tava todo mundo falando: "espero que dezembro seja melhor"LITERALMENTE NAS PRIMEIRAS HORAS DE DEZEMBRO ROLA UM HIPER-ASSALTO COM BAZUCA, REFÉM,BOMBA,CARRO BLINDADO E TUDO MAIS E COMO O TWITTER LIDOU COM ISSO? bom os trending topics são: "GTA 6"???? pic.twitter.com/UfjahDMOVy — Um cara com sono (@DAVI46293916) December 1, 2020

Во всех трех случаях бандиты были вооружены автоматическим оружием и одеты в военное обмундирование, нападали на банки и страховые компании в небольших городах и скрывались до прибытия подкрепления. Преступники активно применяли тактику «живых щитов», используя мирных жителей в качестве заложников.

URGENTE - mais um assalto a banco aterroriza uma cidade brasileira, agora no Pará, em Cametá. O Brasil hoje virou paraíso do crime organizado? pic.twitter.com/u1dZOcCfaI — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) December 2, 2020

Версию о причастности PCC подтверждает и тот факт, что 1 декабря по подозрению в причастности к нападениям был арестован 34-летний член картеля Марсио Алвес Феррейра, более известный как «Будда». Он обрел известность в 2014 году, когда организовал попытку бегства из тюрьмы главы «Первой столичной команды» Маркоса Камачо, известного как «Маркола».

O líder do assalto Márcio Geraldo Alves Ferreira, conhecido como Buda, foi preso pela Polícia Civil por assalto a uma agência bancária em Criciúma (SC) pertence ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma conhecida facção criminosa de São Paulo pic.twitter.com/H1dA2DxiSD — Portal dos Procurados (@PProcurados) December 3, 2020

Крупнейший наркокартель страны

В настоящее время PCC является самой многочисленной и опасной вооруженной преступной группировкой страны. В ее рядах состоят около 35 тысяч участников, большая часть которых находится в местах лишения свободы. Картель, возникший в 90-х как организация, пытавшаяся защищать права заключенных, в начале XXI века выросла в огромную преступную группировку, присутствующую в большинстве бразильских штатов.

Со временем PCC вышла на международный уровень, наладив поставки кокаина из Боливии, Колумбии и Парагвая в Европу, где сотрудничает с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Ежегодные доходы картеля от наркотрафика оцениваются в 100 миллионов долларов. В последнее время бразильские СМИ все чаще пишут о том, что глава группировки Маркола, который выстроил жесткую дисциплину и отказался от тактики вооруженных ограблений, потерял реальный контроль над картелем.