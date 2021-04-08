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Вооруженные пулеметами бандиты за одну ночь ограбили три банка в Бразилии

Вооруженная группировка напала и ограбила город в бразильском штате Сан-Паулу

Сан-Паулу, 8 апреля. Вооруженные автоматическим оружием члены преступной группировки за одну ночь ограбили сразу три банка в небольшом городе Мокока в бразильском штате Сан-Паулу. Как сообщает агентство Globo, полиция не оказывала им сопротивления.

Ночной налет

Паника и стрельба в ночь на 7 апреля «прославили» провинциальный город Мокока с населением в 70 тысяч человек на всю Бразилию. По сообщениям очевидцев, в течение двух часов бандиты беспрепятственно наводили хаос на улицах города, грабя банки и магазины.

Точное количество участников нападения пока неизвестно. Согласно имеющимся данным, бандиты прибыли в город на 12 автомобилях и ограбили местные отделения банка Santander, федеральной сберегательной кассы Бразилии, банка Mercantil do Brasil, а также несколько близлежащих магазинов. На текущий момент власти города не назвали размер ущерба.

Вооруженные штурмовыми винтовками и пулеметами бандиты не вступали в бой с правоохранителями — полиция никак не препятствовала нападению. Из оружия вели редкую беспорядочную стрельбу для устрашения местного населения. От действий преступников пострадал один охранник, получивший осколочные ранения.

Нападавшие скрылись до приезда военной полиции в направлении штата Минас-Жераис, забаррикадировав дороги подожженными автомобилями. Сейчас в Мококе действует режим повышенной боеготовности, в город стянуты дополнительные силы полиции.

Аналогичные нападения

В соцсетях предполагают, что за нападением могла стоять только одна группировка — самый многочисленный бразильский наркокартель «Первая столичная команда» (Primer Comando Capital, PCC), действующий преимущественно в штате Сан-Паулу и на юго-востоке страны. Грабители банков в Мококе действовали по той же схеме, что и боевики, которые навели хаос в небольших городах Араракуара (штат Сан-Паулу), Крисиума (Санта-Катарина) и Камета (Пара) в ноябре 2020 года.

Во всех трех случаях бандиты были вооружены автоматическим оружием и одеты в военное обмундирование, нападали на банки и страховые компании в небольших городах и скрывались до прибытия подкрепления. Преступники активно применяли тактику «живых щитов», используя мирных жителей в качестве заложников.

Версию о причастности PCC подтверждает и тот факт, что 1 декабря по подозрению в причастности к нападениям был арестован 34-летний член картеля Марсио Алвес Феррейра, более известный как «Будда». Он обрел известность в 2014 году, когда организовал попытку бегства из тюрьмы главы «Первой столичной команды» Маркоса Камачо, известного как «Маркола».

Крупнейший наркокартель страны

В настоящее время PCC является самой многочисленной и опасной вооруженной преступной группировкой страны. В ее рядах состоят около 35 тысяч участников, большая часть которых находится в местах лишения свободы. Картель, возникший в 90-х как организация, пытавшаяся защищать права заключенных, в начале XXI века выросла в огромную преступную группировку, присутствующую в большинстве бразильских штатов.

Читать про самый опасный бразильский картель

Со временем PCC вышла на международный уровень, наладив поставки кокаина из Боливии, Колумбии и Парагвая в Европу, где сотрудничает с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Ежегодные доходы картеля от наркотрафика оцениваются в 100 миллионов долларов. В последнее время бразильские СМИ все чаще пишут о том, что глава группировки Маркола, который выстроил жесткую дисциплину и отказался от тактики вооруженных ограблений, потерял реальный контроль над картелем.

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