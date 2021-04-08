Слухи о блокировке платформы Zoom стали очередным вызовом импортозамещению

Zoom по-прежнему готов обслуживать компании как в России, так и в странах СНГ. Но новости о его возможном отказе обслуживать клиентов на российском рынке вызвали переполох. За время пандемии люди привыкли пользоваться этой платформой для удаленной работы и обучения. Что будет, если россияне действительно враз лишатся удобной платформы для видеосвязи? Могут ли что-то предложить отечественные разработчики? Надо ли самим отказаться от западных продуктов, чтобы дать толчок к развитию российской IT-индустрии? Эти вопросы обсудили специалисты IT-сферы входе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Подобное решение Zoom вызвало бы одно недоумение, поскольку это выглядит так, словно компании не нужны деньги, поделился мнением относительно ситуации заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев. Парламентарий особо подчеркнул, что даже если отключение платформы от государственных учреждений и юридических лиц РФ произойдет, это не скажется особым образом на работе ведомств. Тем более Zoom есть чем заменить.

«У нас в стране есть свои поисковые системы, мессенджеры, хорошие антивирусные программы и программы, которые могут обеспечить видеосвязь. Госслужащих это коснется отчасти, но у нас уже есть «Сферум». Поэтому, я уверен, в случае блокировки мы безболезненно перейдем на свой продукт, — уверен Кудрявцев. — Что касается работы органов госвласти, местного управления и стратегически важных объектов, там видеосвязь выделенная и защищенная, поэтому, если смотреть в масштабно, отключение Zoom не скажется на нас никак».

Депутат признал, что в период пандемии западная платформа для проведения видеоконференций использовалась достаточно широко, служащим было удобно ей пользоваться. Но, уточнил он, Zoom — это не единичный продукт, есть десятки аналогов, том числе отечественных.

Кандидат экономических наук, доцент Алексей Шестемиров в свою очередь отметил, что Россия не впервые сталкивается с различными санкциями, в том числе в IT-индустрии. И возможный отказ западной компании работать с клиентами из России придется воспринять как «очередной вызов импортозамещению». Вдобавок сейчас появился повод уделить больше внимания информационной безопасности страны, считает эксперт.

«Мы не рассматривали «медийку» в виде Zoom через призму безопасности страны, но наши партнеры заставили нас об этом задуматься. <…> Минкомсвязь заявило, что у нас пять аналогов, но их на самом деле больше. Сейчас стоит вопрос о скором внедрении и дальнейшем развитии пилотных проектов, чтобы платформы, разработанные нашими, российскими, компаниями начали работать», — пояснил Шестемиров.

Если говорить о самостоятельной блокировке зарубежного софта ради развития своих продуктов, придется действовать крайне аккуратно, предупредил спикер. По его мнению, с одной стороны конкуренция — двигатель прогресса, компании стараются соответствовать. С другой, если IT-сфера находится в зачаточном состоянии, резкий отказ от импортных платформ вызовет определенные проблемы.

В ходе прямого эфира журналисту ФАН из первых рук удалось узнать об образовательной платформе «Сферум», которая как предполагается, сможет заменить Zoom в случае его отключения. Заместитель генерального директора СП «Цифровое образование», директор по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов рассказал, что «Сферум» разрабатывался специально для образовательной сферы, а потому обладает более широким инструментарием для связи людей, нежели Zoom.

«Он может выполнить любые задачи, связанные с коммуникацией: обмен файлами, общение, видеосвязь между учителями, учениками и родителями. Мы не аналог Zoom. По сути, нет отдельной платформы, для которой «Сферум» был бы аналогом. Это совершенно иной продукт. У нас шире возможности потому, что они наделены на образование, на сбор всех коммуникаций в одном месте, причем все это бесплатно», — объяснил специалист.

По его словам, хотя программа запущена всего неделю назад в тестовом режиме, сейчас ей пользуются около 60 тысяч человек в 15 регионах страны. Марданов уверен, в образовательной сфере, а это около 50 млн пользователей, отечественная разработка точно сможет заменить Zoom. На данный момент в одном звонке через «Сферу» могут одновременно находится до 50 человек. Со временем это количество планируется увеличить до 10 тысяч пользователей для проведения массовых мероприятий. Участник конференции пояснил, что пока компания не позиционирует продукт, как подходящий для всех структур и бизнеса. Основной фокус — это школы. Но со временем сфера применения российской платформы расширится. У нее большой потенциал, который вызвать интерес и на внешнем рынке.