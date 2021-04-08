Вдова Марьянова осталась без квартиры после раздела наследства

Москва, 8 апреля. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик осталась без трехкомнатной квартиры в Москве после раздела наследства, оставшегося после смерти артиста.

Марьянов скончался в октябре 2017 года в подмосковном реабилитационном центре. Причиной смерти артиста называли оторвавшийся тромб. Поскольку завещания актер не оставил, через полгода после трагедии его родные начали делить наследство. На имущество претендовали сын Марьянова от незарегистрированных отношений Даниил, отец актера Юрий Георгиевич и вдова.

Все имущество, приобретенное артистом до брака, наследники делили поровну. В этот список вошли трехкомнатная квартира на Хорошевском шоссе, однокомнатная квартира в районе станции метро «Сокол», доля в другой трехкомнатной квартире в Тушине, загородный дом, автомобиль BMW Х5, мотоцикл Suzuki и деньги с банковских счетов.

Чтобы остаться в трехкомнатной квартире на Хорошевском шоссе, Ксении Бик нужно было выплатить другим наследникам компенсацию в размере около 6 миллионов рублей. Вдова пыталась найти различные лазейки, например, хотела, чтобы ее дочь от другого мужчины признали иждивенкой, но в итоге сдалась.

«Представителями Ксении Бик в процессе было заявлено, что, исходя из текущего положения, она не имеет возможности заплатить компенсацию, чтобы остаться в трехкомнатной квартире на Хорошевском шоссе, и вдова приняла решение забрать себе «однушку», освободив «трешку»», — приводит слова представительницы сына Марьянова Виктории Крыловой МК.

Ранее ФАН узнал другие подробности раздела наследства покойного актера. До окончательного решения суда отец Марьянова считал, что его вдове не достанется ничего, кроме трехкомнатной квартиры, и то лишь в том случае, если она выплатит компенсацию.