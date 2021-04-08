На Украине рассказали, как можно разрешить конфликт в Донбассе всего за неделю

Киев, 8 апреля. Путь войны, который выбирает Киев, раз за разом приводит к потере суверенитета страны, заявил экс-сторонник Майдана, украинский философ Сергей Дацюк.

Эксперт утверждает, что Украина могла бы решить ситуацию в Донбассе за неделю, если бы власти пошли на уступки ЛНР и ДНР и объяснили националистам, почему так будет лучше.

«Заметьте, можно вообще без торгов пойти вообще на все их условия, просто на все, не обсуждая. Опишите условия, при которых вы входите в состав Украины, и дальше мы продолжаем жить. Вот просто — ага, да, в парламенте, — да, все <...> Да еще десятки есть выходов из этой ситуации, потому что заткнуть надо рот националистам и объяснить, что это нам выгодно. Ситуация решается за одну неделю», — сказал он.

Дацюк напомнил, что уже имея государство в состоянии войны, власти обсуждают, что будет, если конфликт перейдет из одного состояния в другое, однако по факту, это ничего не поменяет, а лишь отберет ресурсы. Украинский философ отметил, что Киев уже потерял суверенитет над Крымом, потом — над территорией Донбасса.

Эксперт в заключении порекомендовал «закрыть рот националистам» и «показать им более сложный мир», чем они привыкли видеть. Однако, по мнению Сергея Дацюка, нынешний президент Украины на такой шаг не способен, а потому война за Донбасс продолжится.

Ранее сообщалось, что Киев готов временно отказаться от «мовного вопроса» из-за ситуации в Донбассе.