Россиян предупредили об опасности приема обезболивающих при головной боли

Москва, 8 апреля. Употребление обезболивающих средств при головных болях может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил врач-терапевт Алексей Безымянный.

Специалист объяснил, что принимать какие-либо лекарства необходимо в зависимости от причин появления головной боли. Среди факторов возникновения этого недуга оказались повышенное артериальное давление, физическое или эмоциональное перенапряжение, а также аневризма сосудов, передает телеканал «Звезда».

При этом отсутствие специализированного лечения может привести к серьезным осложнениям. Если возникшие болезненные ощущения не соответствуют предыдущим подобным явлениям, то следует незамедлительно обратиться к специалисту. В некоторых случаях головные боли могут сигнализировать об опасных заболеваниях.

Невролог Дмитрий Шубин ранее рассказал, почему у переболевших коронавирусом людей возникают сильные головные боли. По его словам, причиной этого явления может стать долгое пребывание в лежачем состоянии.