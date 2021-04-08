Рыболовецкое судно с людьми на борту полыхает в Охотском море

Москва, 8 апреля. Рыболовецкий траулер, на борту которого находится более 80 человек, загорелся в акватории Охотского моря, передают экстренные службы.

Корабль находится примерно в 200 километрах от Магадана. По предварительной информации, угрозы затопления судна в настоящий момент нет. Горение происходит в трюмах судна. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Предположительно, траулер приписан к порту Находка.

Похожий инцидент произошел на причале судоверфи в Мурманске, сообщало Федеральное агентство новостей. Пожар вспыхнул в машинном отделении рыболовецкого судна «Вега». Трех человек удалось быстро эвакуировать, никто не пострадал.