Берлин, 8 апреля. Украина никогда не войдет в список стран-членов НАТО, поскольку киевские власти упустили этот шанс, отмечают немецкие журналисты.

На фоне активизации действий РФ по усилению границ Киев возобновил полемику о вступлении в Североатлантический Альянс, пишет «НьюИнформ». Согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, вступление страны в военный блок будет способствовать завершению конфликта в Донбассе.

Автор статьи немецкого издания Süddeutsche Zeitung убежден, что утверждения украинских властей не имеют ничего общего с реальностью. Кроме того, шансы на реализацию инициатив Киева крайне малы, считает он.

«Боевые действия на востоке страны вообще вряд ли начались, если бы Киев вступил в Альянс в 1999 году или в 2004-м — во время второй восточноевропейской волны расширения НАТО», — подчеркнул автор.

Украина упустила исторический шанс попасть в состав Альянса из-за нежелания Киева заниматься реформами. В том числе речь идет о необходимости модернизации армии до уровня стандартов НАТО, объяснил обозреватель.

Ранее вероятность вступления Украины в военный блок оценила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.