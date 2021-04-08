Козак рассказал, при каких условиях Россия встанет на защиту жителей Донбасса

Москва, 8 апреля. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак озвучил условия, при которых России придется вмешаться в ситуацию на юго-востоке Украины.

Козак заявил, что в случае, если официальный Киев выберет путь войны и решится на возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе, Москва вынуждена будет вмешаться, для того чтобы защитить жителей ЛНР и ДНР.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — сказал Козак на пресс-конференции в Москве.

Ранее Козак назвал последние действия Киева в Донбассе пиар-акцией. По его словам, последние маневры бойцов ВСУ являются лишь имитацией военной угрозы. Он отметил, что сейчас в Донбассе находятся закаленные в боях формирования, которые способны держать оборону.