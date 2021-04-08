Козак анонсировал очередные переговоры советников в «нормандском формате»

Москва, 8 апреля. Очередные переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля.

Об этом рассказал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне», — рассказал он представителям СМИ на пресс-конференции.

Ранее Козак поставил под сомнение серьезность намерений Киева развязать войну в Донбассе. По его словам, действия ВСУ у линии разграничения не несут в себе никаких серьезных намерений. Реальные планы Киева вряд ли предусматривают развязку полномасштабного вооруженного конфликта, полагает политик.