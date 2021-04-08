В России рассказали, что станет началом конца Украины

Москва, 8 апреля. Возобновление войны в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины, заявил заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Он отметил, что в случае возобновления боевых действий на юго-востоке Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе. Козак подчеркнул, что эта мера будет зависеть от масштаба конфликта.

Козак также прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. По его словам, этот визит вряд ли приведет к обострению событий, но Киев «играет со спичками». Он также отметил, что США, скорее всего, не толкают Зеленского к обострению ситуации в регионе.