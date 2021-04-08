Киргизская молодежь переводит и озвучивает турецкие сериалы

Бишкек, 8 апреля. В Киргизии в последние годы набрали популярность турецкие телесериалы, спрос на которые особенно возрос в период пандемии. Местные телеканалы показывали турецкие сериалы, дублированные на русский язык, поэтому группа молодежи создала студию дубляжа, где занимается переводом и озвучкой популярных сериалов на киргизский, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Мы создали команду дубляжа, чтобы начать переводить и озвучивать турецкие сериалы, столь полюбившиеся киргизам, на их родной язык», — рассказал основатель студии Ермек Казибеков.

Молодой человек окончил киргизско-турецкий университет «Манас» по специальности «актерское искусство» и выступал в государственном молодежном театре. По словам Казибекова, идею создать студию дубляжа поддержал местный бизнесмен. Студии удалось дублировать турецкий исторический сериал «Великие сельджуки: стражи справедливости», а в планах перевести и озвучить «Воскресение: Эртугрул».

Данный проект, по мнению его создателей, нацелен на укрепление киргизско-турецкой дружбы и сплочение народов.